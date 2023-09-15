Под страшный удар попал жилой район "Сокол" во временно оккупированном городе Новая Каховка.

Новокаховский городской голова Владимир Коваленко подтвердил информацию об обстреле города российскими оккупантами.

По его словам, самолет сбросил авиабомбу на жилой квартал.

Предварительно, оккупанты пустили КАБ с российского самолета Су-34. Авиабомба не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке.

По информации местных жителей, бомбы с самолетов сбросили около 09:20.

По предварительным данным, количество раненых выросло до 12.

Пользователи соцсетей ищут любую информацию о своих родных, оставшихся в оккупированной Новой Каховке и проживающих в районе, где произошла атака.

«Пожалуйста, кто владеет какой-либо информацией. Напишите мне. Это мой дом, и там живет моя бабушка…»,

«Может, кто-то имеет какую-то информацию по Горькому, 26? Там живет моя тетя…».

Очевидцы также рассказывают: "Над дачами перед этим пролетел самолет. Сбросил и пошел на разворот. Это был КАБ".

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