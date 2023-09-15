Новокаховский городской голова Владимир Коваленко подтвердил информацию об обстреле города российскими оккупантами.

По его словам, самолет сбросил авиабомбу на жилой квартал.

Предварительно, оккупанты пустили КАБ с российского самолета Су-34. Авиабомба не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке.

По информации местных жителей, бомбы с самолетов сбросили около 09:20.

По предварительным данным, количество раненых выросло до 12.

Пользователи соцсетей ищут любую информацию о своих родных, оставшихся в оккупированной Новой Каховке и проживающих в районе, где произошла атака.

«Пожалуйста, кто владеет какой-либо информацией. Напишите мне. Это мой дом, и там живет моя бабушка…»,

«Может, кто-то имеет какую-то информацию по Горькому, 26? Там живет моя тетя…».

Очевидцы также рассказывают: "Над дачами перед этим пролетел самолет. Сбросил и пошел на разворот. Это был КАБ".

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