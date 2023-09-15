Новокаховский городской голова Владимир Коваленко подтвердил информацию об обстреле города российскими оккупантами.
По его словам, самолет сбросил авиабомбу на жилой квартал.
Предварительно, оккупанты пустили КАБ с российского самолета Су-34. Авиабомба не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке.
По информации местных жителей, бомбы с самолетов сбросили около 09:20.
По предварительным данным, количество раненых выросло до 12.
Пользователи соцсетей ищут любую информацию о своих родных, оставшихся в оккупированной Новой Каховке и проживающих в районе, где произошла атака.
«Пожалуйста, кто владеет какой-либо информацией. Напишите мне. Это мой дом, и там живет моя бабушка…»,
«Может, кто-то имеет какую-то информацию по Горькому, 26? Там живет моя тетя…».
Очевидцы также рассказывают: "Над дачами перед этим пролетел самолет. Сбросил и пошел на разворот. Это был КАБ".
Последние новости Украины:
ВСУ освободили Андреевку – почему это важно и что будет дальше.
Месть за атаки на Крым – оккупанты выбрали новую цель для уничтожения.
Также сообщалось о трагедии в Херсонской области - россияне накрыли огнем детей и взрослых, которые бросились им на помощь.