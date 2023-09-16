Войска, которые могут быть переброшены на Запорожье, сразу подвергаются удару наших дальних систем поражения.

На данный момент, особенно на Запорожском направлении, ведется война в области логистики. Это связано с тем, что чем дальше приходится доставлять боеприпасы и оборудование, тем сложнее организовать наступление или удержание оборонительной позиции. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

"Запорожское направление, с точки зрения логистики, является наиболее протяженным и трудным для окупантов. Снабжение их войск боеприпасами и оборудованием там представляет собой огромную сложность" - делится эксперт.

На данный момент, российские силы не в состоянии собрать достаточное количество войск для наступления вдоль всей линии фронта, также делится Свитан и подмечает, что там оккупанты просто "попллыли".

Возможно, только в районе Купянска им удалось создать нечто подобное благодаря близкому расположению к российской границе. В данный момент, любые войска, которые могут быть переброшены на Запорожье, сразу подвергаются удару наших дальних систем поражения, что приводит к их уничтожению.

Эксперт напомнил, одним из приоритетных вопросов для российских сил является обеспечение более или менее безопасного транспортирования аммиака. Оккупационные войска стремятся дойти до точки пересечения этой аммиачной трубы, которая находится в районе Купянск-Узлового.

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