И лишь после этой фазы идет десант или пехота, однако они уже работают в режиме зачистки, делится эксперт.

Как известно, не так давно военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели выдающуюся спецоперацию вблизи Евпатории, где был обнаружен российский комплекс ПВО "Триумф". Об этой уникальной операции рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

"Эти действия были частью широкой стратегии подготовки к воздушному превосходству. Подготовка к такой операции включает в себя разрушение систем ПВО. В данном случае, если бы были F-16, то они, возможно, использовали бы системы радиоэлектронной борьбы для временного ослепления.

После этого начинается фаза штурма, проводимого штурмовыми группами, которые состоят из боевых самолетов, а не пехоты" - делится эксперт.

Он добавил, эти самолеты имеют задачу открыть линию обороны противника на земле, размешивая и дезорганизуя оборонительные системы, какие бы они ни были. И лишь после этой фазы идет десант или пехота, однако они уже работают в режиме зачистки.

Эксперт ранее подмечал, одно из подразделений российской радиотехнической разведки находится в Евпатории. Дроны были направлены на эту воинскую часть, поскольку там развернуты значительные системы радиотехнической слежки и хранятся боеприпасы.

Такие полки и их подразделения распределены по всему западному и юго-западному побережью Крыма. Они представляют собой первоочередную цель для "ослепления" российских войск в Крыму.

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