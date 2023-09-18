В случае бомбежки атомных станций, например, партизаны могли бы нанести ущерб их собственным атомным электростанциям.

Россия понимает, что любое такое действие вызовет немедленный ответ, и, вероятно, не станет рисковать атакой на украинские АЭС. Военный аналитик Роман Свитан высказал свое мнение относительно возможных ударов оккупантов по украинским атомным электростанциям.

Он отметил, что в случае бомбежки атомных станций, например, партизаны могли бы нанести ущерб их собственным атомным электростанциям, и что такие действия не могут остаться без ответной реакции.

"России не выгодно бомбить украинские атомные станции из-за возможных ответных мер. Российская экономика тесно связана с открытием "шлюзов" по финансированию российского Росатома, которые контролируются МАГАТЭ, и если эти "шлюзы" будут закрыты, это приведет к серьезным экономическим потерям для рф" - делится эксперт.

Эксперт напомнил, на направлении Лимано-Купянск сократилось количество вражеских атак, но в настоящее время оккупанты готовятся к проведению наступательной операции на этом участке фронта.

"Возможно, они будут пытаться продвигаться с севера в направлении Купянска, между реками Оскол и Жеребец" - сообщил эксперт.

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