В ночь на 18 сентября враг атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины,

«Шахеды» летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – ТОТ Крым).

Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей.

Пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области. Привлечены восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

Защитникам неба Украины удалось уничтожить 18 ударных дронов.

Также были сбиты 17 крылатых ракет. Уничтожение произошло в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Напомним, минувшей ночью в Украине была объявлена ​​масштабная воздушная тревога.

Добавим, что оккупанты всю ночь били по Херсонщине – есть погибшие и пострадавшие

В результате «прилета» по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы, ему оказана помощь на месте.

В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Под огнем была и Ольговка. Пострадала 63-летняя женщина.

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Враг безжалостно атаковал Днепропетровскую область.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар.

Также Politeka писала, что россияне с самолета сбросили авиабомбу на жилой квартал.