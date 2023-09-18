У ніч на 18 вересня ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України,

«Шахеди» летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – ТОТ Крим).

Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

Захисникам неба України вдалося знищити 18 ударних дронів.

Також було збито 17 крилатих ракет. Знищення відбулося у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, минулої ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Додамо, що окупанти всю ніч били по Херсонщині – є загиблі та постраждалі

У результаті «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці.

У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка.

Останні новини України:

Ворог безжально атакував Дніпропетровську область.

Також повідомлялось, що окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару.

Також Politeka писала, що росіяни з літака скинули авіабомбу на житловий квартал.