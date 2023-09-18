По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, сейчас главная цель российских захватчиков – торможение ВСУ.

«По сути, все те передислокации, переброски сил и средств РОВ, проходят не с целью контрудара, или создания не пробивной обороны. Нет... Цель другая.

У россии нет достаточного количества сил и средств, как мы видим, для уверенной обороны, но есть людской ресурс, которым можно заполнить окопы, ВОПы, траншеи, запихнуть в каждую яму по 3-4 чмобика или "элитных" разведоса, и тем самым насытить каждую локацию... "мясом"», - отмечает Коваленко в своем телеграм-канале.

По его словам, на выбивание этого «мяса» уходит время. Ведь даже «поливание» вражеских позиций кассетами – это тоже трата времени.

И таким образом выигрывая время, командование оккупантов находится в состоянии перманентного ожидания неблагоприятных для наступления погодных условий. По мнению оккупантов, дожди и морозы остановят украинцев.

Коваленко также выразил уверенность в том, что ВСУ в ближайшее время выйдут на Токмак.

«Но вот вопрос, а что сделают оккупанты? Ведь оставаться им в Токмаке - это добровольный суицид. Они там не жильцы. Логичнее бежать, но командование может отдать другой приказ.

В Токмаке могут оставить гарнизон на тысячу-другую, для торможения СОУ. То есть, осознанно нашпиговать городок мясом, у которого выход из города будет только в формате 200-300-400. И его освобождение займет время. Окружение города, перерезание логистики, выход на южный сектор. Не считаясь с потерями, российская командование затягивает войну», - заключает Коваленко, добавляя, что при этом есть нюанс.

По словам Коваленко, такая тактика затыкания дыр «мясом» может иметь временный эффект, но не решает главной проблемы оккупантов - потерю оборонного функционала. А помимо нее прибавится и, не дефицит, а отсутствие людского ресурса.

Этим летом, продолжает военный эксперт, мы наблюдали за тем, как для обороны в полосе обеспечения российские захватчики распаковывали свои резервы с основной линии. Сейчас же, для удержания основной линии тянут ресурс с востока, Луганской области, Крыма, Херсонщины.

Тактика торможения, подчеркивает Александр Коваленко, не решает глобально проблем оккупантов, а лишь усугубляет их.

Добавим, по данным британской разведки россия перебросила под Роботино 10 тысяч элитных десантников как обычную пехоту.

Последние новости Украины:

Россияне пытаются захватить еще один населенный пункт и окружить другой.

Также сообщалось о взрыве возле автостанции - оккупанты сбросили взрывчатку прямо на людей.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар.