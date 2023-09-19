Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов российской федерации на временно оккупированные территории Украины.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, 15 сентября во временно оккупированный город Джанкой АР Крым, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики российской федерации.

"Для усиления охраны и обороны указанного объекта", - сообщили в Генштабе.

Также в Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Украинские защитники уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

«Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, сообщается, что авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

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