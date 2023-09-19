Российские захватчики атакуют Харьковскую область, уничтожая все, до чего могут дотянуться.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, оккупанты нанесли три удара в Холодногорском районе Харькова.

«Тип ракет устанавливается. В результате обстрела возник пожар нежилого здания», - сообщили в ОГА.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в Харьковской ОГА рассказали, что в течение суток оккупанты нанесли авиационные удары по Берестовому Купянского района, Копанкам и Шейковке Изюмского района.

Кроме того, под артиллерийским огнем оказались более 16-ти населенных пунктов области. Так, в городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеского артобстрела повреждены помещения детского сада, забор, детская площадка, электросети.

Без пострадавших.

Позже враг снова атаковал Волчанск. Вечером в городе на территории лесного хозяйства в результате обстрела окупантов горела подстилка на площади 300м.кв.

Напомним, что российские захватчики атаковали также Львов и Кривой Рог.

Тем временем в некоторых областях Украины звучит воздушная тревога.

Она связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

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Кроме того, Politeka.net писала, что сильный пожар вспыхнул после атаки "Шахедов" во Львов.