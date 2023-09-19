Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, 15 вересня до тимчасово окупованого міста Джанкой АР Крим, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки російської федерації.

«Для посилення охорони та оборони зазначеного об’єкту», - повідомили в Генштабі.

Також в Генштабі розповіли, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Українські захисники знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

«Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Крім того повідомляється, що авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

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