Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, вражеские беспилотники атаковали город около 5 утра.

«Есть пострадавшие в результате падения обломков. Повреждены 3 складских здания с последующим возгоранием на площади 9 тыс. 450 м кв. Ликвидация пожара продолжается», – рассказали в МВД.

В свою очередь городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что россияне знали, куда целились.

"Это была конкретная локация, где находятся много складов", - сообщил Садовый.

По его словам, под вражеский огонь попала гуманитарная помощь.

«Одежда, гуманитарная помощь. Вот туда они целились, лупили. Получают удовольствие, когда убивают мирных людей, уничтожают госпитали, садики. Теперь вот склады. Это для них наверняка проявление великого героизма…», – рассказал Садовый в эфире Радио Свобода.

Он добавил, что столь масштабный удар и такие крупные пожары «мы уже давно не видели». Также он заявил, что медики оказывали помощь и другим пострадавшим, которые получили незначительные ранения и не нуждались в госпитализации.

В больнице только 26-летний парень.

ОБНОВЛЕНО:

В результате атаки есть погибший.

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