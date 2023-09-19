Уничтожение этих целей повлияет на количество ракетных ударов рашистов по Украине.

Речь идет о носителях ракет «Калибр».

По словам полковника запаса, украинского военного эксперта Олега Жданова, уничтожая Черноморский флот РФ, украинские защитники прежде всего доолжны наносить удары по носителям ракет.

«На сегодняшний день нас больше всего интересует корабли, которые являются носителями ракет. Это эсминцы, корветы, подводные лодки, которые являются носителями ракет «Калибр». И для нас важно уничтожить их в первую очередь. Вот тогда мы можем вздохнуть более-менее спокойно, когда будем понимать, что в Черном море больше нет кораблей и подводных лодок, которые могут запускать ракеты «Калибр». Для нас это важно», - пояснил Жданов в своем новом видеообзоре.

Военный эксперт подчеркнул, что других носителей ракет в Черном море кроме имеющихся у россии нет.

«А их становится все меньше и меньше. Пополнить количество этих носителей они не могут», - заверил Жданов.

Напомним, 13 сентября ВСУ нанесли удар по Севастопольскому морскому заводу. В результате подлодка "Ростов-на-Дону" получила повреждения, а большой десантный корабль "Минск" был уничтожен.

«… Очевидно, российская система ПВО не смогли вообще перехватить ракеты Storm Shadow в своей главной военно-морской базе, что привело к потере ещё двух боевых кораблей. Успешные действия украинских воинов парализовали российский флот», - отмечал журналист Юрий Бутусов, комментируя результаты удара крылатыми ракетами Storm Shadow ВС Украины по российской подводной лодке проекта 636 «Ростов-на-Дону» в доке судоремонтного завода в Севастополе.

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Также сообщалось, что украинцев предупредили о новых ударах.

Напомним, также, что россияне лупанули ракетами по Харькову.