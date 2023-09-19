Оккупанты без остановки бьют по Донеччине, целая область превращается в руину.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Донецкой области, после полуночи армия РФ ударила четырьмя ракетами С-300 по Славянску.

«Повреждены учебное заведение, общежитие, частный дом», - рассказали в полиции, добавляя, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Кроме того, ночью вражеские войска «Смерчами» накрыли село Богатырь. Снаряды попали в частный дом и хозяйственное сооружение. В результате атаки есть пострадавший.

По словам правоохранителей Донеччины, в течение суток россия совершила 19 обстрелов по гражданскому населению. Под вражеским огнем находились Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Курдюмовка, Очеретино, Северное, села Дружба, Ласточкино, Торское.

«Оккупанты убили двух человек, еще троих ранили», - сообщили в полиции страшные последствия этих атак.

Только Авдеевка выдержала 11 российских атак, из них 4 авиаудара.

"Погибла женщина, повреждены три многоэтажных дома и три частных дома", - рассказали правоохранители.

Добавим, что полицейские также опубликовали фото с места атак, на которых можно увидеть, что в результате попадания упала часть многоэтажки.

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