Страшное известие пришло из Херсона, пишет Politeka.net.

Там, в результате российских обстрелов, погиб полицейский Андрей Тарчинский.

Андрей был миротворцем в Боснии и Герцеговине, Косово. После аннексии Крыма в 2014 году добровольцем записался в роту патрульной службы полиции особого назначения «Херсон».

Вместе с побратимами прошел Иловайский ад, спас до сотни раненых, был сам ранен, вытаскивая их из-под вражеского огня, ежеминутно подвергал себя смерти, но вышел из двойного вражеского окружения.

«Он дважды награжден медалью Президента Украины и имеет 4 нагрудных знака МВД Украины», - рассказывали о своем коллеге в Национальной полиции Украины.

Украинцы выражают соболезнования по поводу гибели Героя:

«Искренние соболезнования родным и близким Андрея»,

«Жаль, грусть, слезы… Искренние соболезнования»,

«Светлая память».

Напомним, утром 19 сентября российские захватчики ударили по Херсону из артиллерии. В результате атаки погиб 49-летний сержант полиции.

Еще двое гражданских получили тяжелые ранения - вражеская арта изуродовала троллейбус с пассажирами. Травмированные госпитализированы.

Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание.

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