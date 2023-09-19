Страшное известие пришло из Херсона, пишет Politeka.net.
Там, в результате российских обстрелов, погиб полицейский Андрей Тарчинский.
Андрей был миротворцем в Боснии и Герцеговине, Косово. После аннексии Крыма в 2014 году добровольцем записался в роту патрульной службы полиции особого назначения «Херсон».
Вместе с побратимами прошел Иловайский ад, спас до сотни раненых, был сам ранен, вытаскивая их из-под вражеского огня, ежеминутно подвергал себя смерти, но вышел из двойного вражеского окружения.
«Он дважды награжден медалью Президента Украины и имеет 4 нагрудных знака МВД Украины», - рассказывали о своем коллеге в Национальной полиции Украины.
Украинцы выражают соболезнования по поводу гибели Героя:
«Искренние соболезнования родным и близким Андрея»,
«Жаль, грусть, слезы… Искренние соболезнования»,
«Светлая память».
Напомним, утром 19 сентября российские захватчики ударили по Херсону из артиллерии. В результате атаки погиб 49-летний сержант полиции.
Еще двое гражданских получили тяжелые ранения - вражеская арта изуродовала троллейбус с пассажирами. Травмированные госпитализированы.
Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание.
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