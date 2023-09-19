Окупанти без зупинки б'ють по Донеччині, ціла область перетворюється на руїну.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Донецької області, після опівночі армія рф вдарила чотирьма ракетами С-300 по Слов’янську.

«Пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток, приватний будинок», - розповіли в поліції, додаючи, що, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Крім того, вночі російські війська «Смерчами» накрили село Богатир. Снаряди влучили у приватний будинок та господарчу споруду. Внаслідок атаки є поранений.

За словами правоохоронців Донеччини, впродовж доби росія здійснила 19 обстрілів по цивільному населенню. Під ворожим вогнем знаходилися Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Курдюмівка, Очеретине, Північне, села Дружба, Ласточкине, Торське.

«Окупанти вбили двох людей, ще трьох поранили», - повідомили в поліції страшні наслідки цих атак.

Тільки Авдіївка витримала 11 російських атак, з них 4 авіаудари.

"Загинула жінка, пошкоджено три багатоповерхові будинки та три приватні оселі", - розповіли правоохоронці.

Додамо, що поліцейські також опублікували фото з місця атак, на яких можна побачити, що внаслідок влучання впала частина багатоповерхівки.

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