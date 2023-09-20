Важность данных ракет также заключается в возможности разрушать логистические цепочки оккупантов на юге Украины.

Украине необходимо обеспечить себя дальнобойными ракетами ATACMS, имеющими дальность до 300 километров. Эти ракеты предоставят украинским вооруженным силам новые возможности для точного поражения вражеских целей. Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан.

Во-первых, эти ракеты позволят Украине проводить точные операции для вытеснения российских войск с оккупированных территорий.

Во-вторых, это также важный аргумент с точки зрения Соединенных Штатов, так как американские ракеты ATACMS помогут сохранить жизнь и гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях, включая Крым.

"Третий аргумент заключается в возможности разрушать логистические цепочки оккупантов на юге Украины, включая железнодорожные пути, по которым российские войска перевозят большую часть своей амуниции. Возможность контролировать железные дороги от Керченского моста до Токмака и обеспечивать их безопасность станет критической" - поделился эксперт.

Эксперт подметил, россия понимает, что любое такое действие вызовет немедленный ответ, и, вероятно, не станет рисковать атакой на украинские АЭС. Он отметил, что в случае бомбежки атомных станций, например, партизаны могли бы нанести ущерб их собственным атомным электростанциям, и что такие действия не могут остаться без ответной реакции.

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