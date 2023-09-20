Действия ВСУ, направленные на установление контроля в воздушном пространстве и на Черном море, создают условия для деоккупации.

Точечные операции против российской ПВО и кораблей, развернутых в Крыму, могут быть первым шагом в процессе освобождения полуострова. Этот процесс будет продолжаться, и будут предприняты дополнительные меры. Детальнее об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Свитан заявил, что российским оккупантам будет трудно удерживать Крым, и реальный способ освободить полуостров - это дипломатический путь. Однако украинские вооруженные силы не будут вступать в военные действия для этой цели.

"Россия хорошо понимает, что попытка продвигаться на Крым приведет к его деоккупации, так как ни одна армия в мире не способна удержать такую территорию, отрезанную от материка" - заявил эксперт.

Действия украинских вооруженных сил, направленные на установление контроля в воздушном пространстве и на Черном море, создают условия для деоккупации Крыма.

Также эксперт напомнил, украинские подразделения теперь могут двигаться вдоль железнодорожной линии на юг в направлении Горловки через Курдюмовку или на север в сторону Бахмута. Железнодорожная линия может быть эффективным рубежом как для обороны, так и для наступления.

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