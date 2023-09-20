Зросло число жертв безжальної атаки на Куп’янськ, також стало відомо, чим саме окупанти вдарили по місту.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську прокуратуру, жертвами нової російської атаки на Куп’янськ стали шість людей.

Раніше було відомо про трьох загиблих.

Росіяни завдали ракетного удару, коли у місті рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення.

За даними прокуратури, загинули четверо чоловіків та двоє жінок.

«Російські військові завдали удару по м. Куп‘янськ гібридною ракетою «Грім-Е1», створеною на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження може становити 120 км», - розповіли в прокуратурі.

Окупанти вперше використали «Грім-Е1» на Харківщині.

За словами речника прокуратури області Дмитра Чубенка, росіяни обрали тактику «випаленої землі», винищуючи цивільні об’єкти та беззахисних мирних жителів".

Ракету "Гром-Е1" росія позиціонує, як аналог американських JDAM-ER.

За даними Defence Express, для наведення "Гром-Е1" використовується інерціальна та супутникова система навігації, а серед типів цілі вказано "легковразливі наземні цілі з відомими координатами". Окрім стандартної уламково-фугасної частини, декларувалась також розробка у термобаричному виконанні з можливістю висотного підриву.

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