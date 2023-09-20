Сегодня ночью Украина снова оказалась под вражеским ударом, к сожалению, есть попадания.

Так, российские захватчики атаковали Полтавщину, пишет Politeka.net.

«Наша ПВО хорошо отработала по враждебным БПЛА. К сожалению, есть попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы», – рассказали в Полтавской ОГА.

Работа завода временно прекращена.

Кроме того, враг атаковал Днепропетровскую область.

«Враг направил на область два беспилотника. Первый (предположительно "ZALA") "приземлили" наши Воздушные Силы над Криворожским районом.

Еще один (вероятно Шахед) также был уничтожен подразделением наших защитников неба из ПВК «Восход», – рассказали в Днепропетровской ОГА.

Также оккупанты снова атаковали Никопольщину - били из артиллерии по Мировской, Марганецкой общине и Никополю. Еще дважды обстреляли Красногригорьевскую общину.

«Там повреждены 5 жилых домов, 2 автомобиля и 2 линии электропередачи», - сообщили в ОГА последствия циничных атак.

Предварительно, без пострадавших.

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