В ночь на 20 сентября противник применил ударные БПЛА типа «Shahed-136/131».

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, всего зафиксированы пуски нескольких ударных БПЛА с юго-восточного и северного направлений.

По предварительным данным, это около 24 БПЛА.

Защитникам неба над Украиной удалось уничтожить 17 Шахедов по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства поражения.

«К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, в результате чего работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы», – рассказали в Воздушных Силах.

Сейчас в Черниговской, Сумской, Харьковской областях объявлена ​​воздушная тревога.

"Внимание! Ракетная опасность!", – предупредили в Воздушных силах.

Добавим, что за прошедшие сутки российские оккупанты также обстреливали населенные пункты Купянского, Богодуховского и Изюмского районов Харьковщины.

«В результате удара управляемой авиабомбой по г. Купянск уничтожены 3 автомобиля, в которых находились гражданские люди. Погибли 6 человек – 4 мужчины и 2 женщины», - рассказали в Харьковской ОГА.

Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

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Выросло количество жертв страшного удара по Купянску.

Также сообщалось о взрыве среди жилых многоэтажек в Киеве.

Напомним также, что были названы главные цели для ВСУ в Черном море.