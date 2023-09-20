Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Донецкой области, по селу Богатырь российские войска ударили тремя ракетами С-300 и из РСЗО «Смерч».

В результате атак ранен один гражданский человек, разрушены фермерское хозяйство и шесть частных домов.

Кроме того, «Искандерами» и крылатой ракетой Х-35 оккупанты нанесли удар по Петропавловке Великоновоселковской общины. Ранения получили 4 человека. Повреждены 6 частных домов, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, хозяйственная постройка, гаражи.

«В селе Шахтерское под удар «Ураганов» попали три частных дома. Пятью ракетами С-300 россияне попали по Славянску. Разрушены учебный корпус, общежитие, частный дом», - рассказали в полиции о последствиях атак.

Информация о пострадавших не поступала.

От страшных обстрелов продолжает страдать и Херсонщина. Только за минувшие сутки враг совершил 118 обстрелов.

По Херсону враг выпустил 23 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания медицинских учреждений в Бериславском и Херсонском районах; территория заводов и автомобильной базы, здание учебного заведения в Херсоне.

Из-за российской агрессии погибли два человека, еще четыре получили ранения.

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Россияне ударили по мирным украинцам новой ракетой – количество жертв возросло.

Также сообщалось о страшном пожаре после российской атаки - куда попал враг.

Напомним также, что боец ​​ВСУ рассказал, почему до сих пор не освобождают Донецк.