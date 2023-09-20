Сьогодні вночі Україна знову опинилася під ворожим ударом, на жаль, є влучання.

Так, російські загарбники атакували Полтавщину, пише Politeka.net.

«Наша ППО добре відпрацювала по ворожим БпЛА. На жаль, є влучання у Нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби», - розповіли у Полтавській ОДА.

Роботу заводу тимчасово припинено.

Крім того, ворог атакував Дніпропетровську область.

«Ворог спрямував на область два безпілотники. Перший (імовірно «ZALA») «приземлили» наші Повітряні Сили над Криворізьким районом.

Ще один (імовірно Шахед) також було знищено підрозділом наших захисників неба з ПвК «Схід», - розповіли в Дніпропетровській ОДА.

Також окупанти знову атакували Нікопольщину - били з артилерії по Мирівській, Марганецькій громаді та Нікополю. Ще двічі обстріляли Червоногригорівську громаду.

«Там пошкоджено 5 житлових будинків, 2 автівки та 2 лінії електропередачі», - повідомили в ОДА наслідки цинічних атак.

Попередньо, без постраждалих.

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