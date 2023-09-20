Российская военная машина медленно, но раскручивается и набирает обороты, кроме того у врага «мобресурс» значительно больше, чем у Украины.

Тревожные изменения уже очень заметны на фронте, заявил офицер ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов.

«Вы заметили, что количество налетов шахедов увеличивается? А ведь количество наших беспилотных рейдов, кажется, не очень. Враг бомбит наши города десятками дронов за раз, мы запускаем один-два-три, иногда больше. Разрыв увеличивается, потому что россияне долго запрягают, а потом быстро едут – имперская военная машина со скрипом, медленно раскручивает маховики и набирает обороты», - отметил Касьянов в своем телеграмм- канале.

По словам офицера ВСУ, оккупанты строят новые заводы, набирают рабочих, рекрутируют инженеров.

«И это уже очень заметно на фронте, где мы раньше, когда-то давно, имели абсолютное преимущество во фпв-дронах, и в тылу – в ежедневных дроновых бомбардировках», – заверил Касьянов, добавляя, что Украина теряет инициативу и надеется на западное оружие.

Но, подчеркнул Касьянов, этого недостаточно. Офицер ВСУ уверен, что Украина не выиграет войну в прямом военном противостоянии. Но и не проиграет.

«Потому что никуда дальше враг не продвинется уже никогда, по крайней мере в ближайшие полгода... Но и выиграть мы не сможем, разменивая пехоту на пехоту, танки на танки, жизнь на жизнь... У них мобресурс в три-четыре раза больше нашего», - напомнил Касьянов.

По словам офицера, Украине необходимо всегда быть на шаг впереди, бить дистанционно и дерзко. А для этого нужно развивать высокотехнологичное оружие. Давать предпочтение умным, а не тупым и тщеславным.

«Мрачное завтра стучит в наши окна ударными волнами ночных дронов. Тот, кто их не слышит, дорого заплатит уже сегодня», – подчеркнул Касьянов.

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Украину около 24-мя ударными дронами.

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