Была предпринята попытка врага прорвать украинскую оборону в Андреевке, и оккупационные силы начали контратаку.

После освобождения населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, необходимо прекратить функционирование основной логистической магистрали - трассы Бахмут-Горловка. Бывший офицер Генштаба, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее о ситуации на передовой.

"Эта дорога играет ключевую роль в обеспечении вражеских сил. В случае её перерезания, соледарско-бахмутский фронт окажется в оперативном окружении. Под давлением, российские войска придется покинуть города Бахмут и Соледар, если не получится найти резервы" - поделился эксперт о ситуации.

Жданов также отметил, что была предпринята попытка врага прорвать украинскую оборону в Андреевке, и оккупационные силы начали контратаку в целях восстановления утраченных позиций.

На данный момент на этом направлении противника численность превышает 50 тысяч военных, в их распоряжении 274 танка, более 1000 бронированных машин.

Эксперт также подметил, уничтожая Черноморский флот РФ, украинские защитники прежде всего доолжны наносить удары по носителям ракет.

На сегодняшний день нас больше всего интересует корабли, которые являются носителями ракет. Это эсминцы, корветы, подводные лодки, которые являются носителями ракет «Калибр». И для нас важно уничтожить их в первую очередь.

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