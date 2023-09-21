Так, очередную ракетную атаку со стороны врага пережил Киев, пишет Politeka.net.

В Голосеевском районе, в находящейся в центре столицы части, повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.

«В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение. По данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте», – сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Дарницком все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.

Также стало известно о разрушениях и пострадавших в Черкассах.

На данный момент известно, что пять человек получили ранения в Черкассах в результате попадания обломков в объект социальной инфраструктуры, сообщил руководитель ОВА Табурец.

Под завалами не менее одного человека.

Спасательная операция продолжается.

Кроме того, оккупанты атаковали Харьков – нанесено шесть ударов по городу, в частности в Слободском районе.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадали по меньшей мере два человека.

Экстренные службы работают на местах попадания.

Тем временем сообщается о запуске очередной группы российских ракет.

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На некоторых улицых после атаки исчезли вода и свет.

Также напомним, что под Москвой произошла диверсия.

Кроме того, Politeka.net писала, что убит полицейский, который спасал других и выжил после Иловайского котла.