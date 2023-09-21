Трагической стала минувшая ночь для Херсона, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОВА, около 3:40 армия России накрыла огнем жилые кварталы Херсона.

«Россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали. По состоянию на этот час известно о двух погибших мирных жителях», - уточнили в ОГА.

Погибшие - двое мужчин, которым было 29 и 41 год.

61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. Также госпитализированы две женщины 44 и 57 лет и 49-летний мужчина - у них травмы средней тяжести.

"81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте", - уточнили в ОГА.

Тем временем последствия ракетных обстрелов фиксирует полиция Киевщины. Обнаружены сбитые обломки вражеских ракет.

«На сейчас известно о двух пострадавших», - сообщили правоохранители Киевской области.

Напомним, что российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Известно о пострадавших в Киеве, Черкассах и Харькове.

Кроме того, есть "прилеты" во Львовской области. Пожары еще тушат.

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Растет количество пострадавших после массированного ракетного удара по Украине.

Также напомним, что под Москвой произошла диверсия.

Кроме того, Politeka.net писала, что убит полицейский, который спасал других и выжил после Иловайского котла.