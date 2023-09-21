Так, чергову ракетну атаку з боку ворога пережив Київ, пише Politeka.net.

У Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

«У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання. За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці», - повідомив мер міста Віталій Кличко.

У Дарницькому - всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти.

Також стало відомо про руйнування і постраждалих в Черкасах.

На даний момент відомо, що п'ятеро людей отримали поранення у Черкасах внаслідок влучання уламків в об’єкт соціальної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Табурець.

Під завалами щонайменше одна людина.

Рятувальна операція триває.

Крім того, окупанти атакували Харків – завдано шість ударів по місту, зокрема у Слобідському районі.

Є пошкодження цивільної інфраструктури. Постраждало щонайменше двоє людей.

Екстрені служби працюють на місцях влучань.

Тим часом повідомляється про запуск чергової групи російських ракет.

Останні новини України:

На деяких вулицях у Києві після атаки зникли вода і світло.

Також нагадаємо, що під Москвою сталася диверсія.

Крім того, Politeka.net писала, що вбито поліцейського, який рятував інших і вижив після Іловайського котла.