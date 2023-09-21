Так, чергову ракетну атаку з боку ворога пережив Київ, пише Politeka.net.
У Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.
«У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання. За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці», - повідомив мер міста Віталій Кличко.
У Дарницькому - всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти.
Також стало відомо про руйнування і постраждалих в Черкасах.
На даний момент відомо, що п'ятеро людей отримали поранення у Черкасах внаслідок влучання уламків в об’єкт соціальної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Табурець.
Під завалами щонайменше одна людина.
Рятувальна операція триває.
Крім того, окупанти атакували Харків – завдано шість ударів по місту, зокрема у Слобідському районі.
Є пошкодження цивільної інфраструктури. Постраждало щонайменше двоє людей.
Екстрені служби працюють на місцях влучань.
Тим часом повідомляється про запуск чергової групи російських ракет.
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На деяких вулицях у Києві після атаки зникли вода і світло.
Також нагадаємо, що під Москвою сталася диверсія.
Крім того, Politeka.net писала, що вбито поліцейського, який рятував інших і вижив після Іловайського котла.