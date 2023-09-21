Так, чергову ракетну атаку з боку ворога пережив Київ, пише Politeka.net.

У Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

«У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання. За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці», - повідомив мер міста Віталій Кличко.

наслідки атаки на Київ

У Дарницькому - всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти.

Також стало відомо про руйнування і постраждалих в Черкасах.

На даний момент відомо, що п'ятеро людей отримали поранення у Черкасах внаслідок влучання уламків в об’єкт соціальної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Табурець.

Під завалами щонайменше одна людина.

Черкаси після ракетного удару

Черкаси після ракетного удару

Ракетний удар по Черкасам

Рятувальна операція триває.

Крім того, окупанти атакували Харків – завдано шість ударів по місту, зокрема у Слобідському районі.

Є пошкодження цивільної інфраструктури. Постраждало щонайменше двоє людей.

Екстрені служби працюють на місцях влучань.

Тим часом повідомляється про запуск чергової групи російських ракет.

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На деяких вулицях у Києві після атаки зникли вода і світло.

Також нагадаємо, що під Москвою сталася диверсія.

Крім того, Politeka.net писала, що вбито поліцейського, який рятував інших і вижив після Іловайського котла.