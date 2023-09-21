Враг совершил массированную ракетную атаку, под удар попали энергетическая и гражданская инфтраструктура.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру, в Харькове травмированы трое мирных жителей.

«По данным следствия, 21 сентября примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе г. Харькова», – рассказали в прокуратуре.

Получили ранения трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.

Также стало известно о попадании на Ровенщене – враг попал в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре.

"В частности, пострадало СТО и 5 автомобилей, которые находились на ее территории. Без человеческих жертв", - сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

Часть Ровенского района без электроэнергии.

Тем временем в Черкассах количество пострадавших выросло до 10 человек

Спасательная операция продолжается.

Напомним, ранее глава области Игорь Табурец сообщил, что обломки ракеты упали на гостиницу в центре города. В здании в тот момент могли находиться 23 человека.

Также стали известны новые подробности по поводу последствий ракетной атаки на Киев.

Отмечается, что над городом были сбиты более 20 враждебных целей. Обломки ракет рухнули в нескольких районах Киева.

Дарницкий р-н:

- падение осколков на нежилое здание без возгорания;

- станцию ​​технического обслуживания, возник пожар на площади 400 м2, загорелись припаркованные автомобили;

- повреждение окон двухэтажного общежития;

Пострадали 7 человек, из них 1 ребенок (девочка 9 лет). Практически у всех ранения – это резаные раны. Трех человек госпитализировали. Остальные получили медицинскую помощь на месте.

Шевченковский р-н:

- повреждена газовая труба без возгорания;

- в жилом доме взрывной волной выбиты двери, повреждены окна;

повреждение окон в нежилом многоэтажном здании.

Кроме того, стало известно о трех пострадавших в Киевской области.

Как рассказали в Воздушных силах, Россия атаковала Украину десятками ракет с разных направлений.

"Десятки ракет сегодня атаковали нашу территорию со стратегической авиации. Около 10 самолетов Ту-95мс нанесли этот удар в несколько волн. По разным направлениям двигались ракеты. Во многих областях работала ПВО", - рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Последние новости Украины:

Растет количество пострадавших после массированного ракетного удара по Украине.

Также напомним, что под Москвой произошла диверсия.

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