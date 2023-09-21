Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС, виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.
«Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці», - розповіли в МВС.
У свою чергу голова Черкаської ОДА Ігор Табурець повідомив, що у будівлі готелю могло перебувати до 23 осіб. Точна кількість поки невідома, бо адміністраторка готелю, яка теж знаходилась у будівлі, зараз в лікарні.
«Ще декілька осіб можуть бути під завалами», - уточнив Табурець.
Раніше стало відомо, що внаслідок удару по готелю постраждали 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці.
«Серед постраждалих – один чоловік в тяжкому стані. В нього пошкодження хребта серйозні, поранення голови. У решти, на погляд медиків, легкі пошкодження. Також психологічні травми, оскільки дуже потужний вибух був. Поряд також пошкодження вікон, в сусідніх будинках», - розповів Табурець про наслідки атаки на Черкаси.
Проте більше звернень щодо постраждалих поки не надходило.
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