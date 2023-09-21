Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Херсонську ОВА, близько 3:40 армія рф вкрила вогнем житлові квартали Херсона.
«Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали. Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів», - уточнили в ОДА.
Загиблі - двоє чоловіків віком 29 і 41 рік.
61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. Також госпіталізовано двох жінок 44 і 57 років і 49-річного чоловіка - в них травми середньої важкості.
«81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці», - уточнили в ОДА.
Тим часом наслідки ракетного обстрілу фіксує поліція Київщини. Виявлено збиті уламки ворожих ракет.
«Наразі відомо про двох потерпілих», - повідомили правоохоронці Київської області.
Нагадаємо, що російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.
Наразі відомо про постраждалих у Києві, Черкасах і Харкові.
Крім того, є "прильоти" у Львівській області. Пожежи ще гасять.
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Також нагадаємо, що під Москвою сталася диверсія.
Крім того, Politeka.net писала, що вбито поліцейського, який рятував інших і вижив після Іловайського котла.