Трагічною стала минула ніч для Херсона, є загиблі і поранені.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Херсонську ОВА, близько 3:40 армія рф вкрила вогнем житлові квартали Херсона.

«Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали. Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів», - уточнили в ОДА.

Загиблі - двоє чоловіків віком 29 і 41 рік.

61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. Також госпіталізовано двох жінок 44 і 57 років і 49-річного чоловіка - в них травми середньої важкості.

«81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці», - уточнили в ОДА.

Тим часом наслідки ракетного обстрілу фіксує поліція Київщини. Виявлено збиті уламки ворожих ракет.

«Наразі відомо про двох потерпілих», - повідомили правоохоронці Київської області.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.

Наразі відомо про постраждалих у Києві, Черкасах і Харкові.

Крім того, є "прильоти" у Львівській області. Пожежи ще гасять.

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Також нагадаємо, що під Москвою сталася диверсія.

Крім того, Politeka.net писала, що вбито поліцейського, який рятував інших і вижив після Іловайського котла.