Война, которую Россия развязала в Украине, все больше становится войной ракет и ПВО.

Такое мнение высказал журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

«Характер войны меняется. Вы, наверное, это замечаете. На земле враг сидит в глухой обороне почти везде. Тотальное минирование, в землю позарывались на три этажа. На Купянском пробовали они наступать, но хвастаться нечем. На Роботино, Андреевке и Клещеевке тоже очень активно контратакуют, но просто умножают на ноль свои подразделения в этих штурмах. ЗСУ постепенно продвигаются вперед», - отметил Сазонов в своем телеграм-канале.

По словам военнослужащего ВСУ, быстрые рывки и большие рейды, как это было во время освобождения Харьковской области, в нынешних условиях невозможны. Каждый метр украинские защитники освобождают с боем и ценой потерь.

При этом, отмечает Сазонов, обе стороны усиливают активность ракетных обстрелов и дронов.

Оккупанты бьют по Киеву, Черкассам и Львовщине, Одесчине, Харьковщине и другим областям.

«Украина не остается в долгу. Прилетает уже по Москве, в Крыму постоянно «жарко» - им пришлось выводить корабли и подводные лодки. Кто-то в Азовское море, кто-то в Новороссийск, но это не спасет, конечно. Проверено. Прилетает по вражеским воинским частям, штабам, складам, батареям ПВО, кораблям и аэродромам. Война все больше становится войной ракет и ПВО», - говорит Сазонов.

Военнослужащий ВСУ подчеркивает, что в таком виде война действительно может затянуться надолго.

«Пока кто-то не выиграет в гонке вооружений и не получит очевидного преимущества», - отметил журналист.

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