Російські загарбники мстяться українцям, які не захотіли їхній «руський мір».

Так, у ці хвилини знову гучно в багатостраждальному Херсоні, пише Politeka.net.

Міська влада Херсона закликає не виходити без особливої потреби на вулицю та залишатися у безпечних місцях! Окупанти обстрілюють прибережну територію міста.

Є влучання в житлові будинки. Попередньо, поранення отримали дві людини. На жаль, також є дані про одного загиблого.

Додамо, що минула доба стала дуже трагічною для Херсонщини. Тільки по Херсону ворог випустив майже 30 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 7 людей загинули, ще 12 - дістали поранення.

Як повідомляли в Херсонській обласній прокуратурі, 21 вересня близько 11:45 окупанти завдали авіаудар по селу Тягинка Бериславського району.

«Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарські споруди», - розповіли в прокуратурі.

О 12:00 окупанти обстріляли село Львове. Травми, несумісні із життям, отримала місцева жителька.

Також близько 15:50 ворог завдав серію ударів по Білозерській громаді, попередньо з реактивних систем залпового вогню. Від обстрілу окупаційної армії рф - постраждала родина. Загинув голова родини, його дружину та матір, госпіталізовано.

Крім того, вдень 21 вересня російські військові атакували Дар'ївську громаду Херсонської області.

Поцілили по приватному будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав 58-річний господар.

Останні новини України:

Страшна пожежа спалахнула у Києві - майже вся будівля у вогні.

Також повідомлялось, що будинки перетворилися на решето після нових жорстоких атак.

Крім того, Politeka.net писала, що зросла кількість поранених після атаки на мирне українське місто.