Под Москвой произошло неожиданное инцидентное событие. Аэродром, который используется как база для летающих командных пунктов, связанных с российским руководством, был атакован. В результате этой атаки были повреждены два самолета и один вертолет.

Военный эксперт Александр Мусиенко выразил мнение, что такое дерзкое действие могло быть успешно выполнено только с поддержкой российских сил, и даже возможным вмешательством российских спецслужб в произошедшее событие.

«Часто мы видим то, что можно было представить еще год назад. К примеру, сейчас мы это видим что оно там и это происходит. Я думаю, что эти действия неизменны последовательными вследствие того, что есть определенное взаимодействие в частности с находящимися там гражданами России.

Это и включает коммуникацию с представителями российских спецслужб, которые дают скажем так, возможности нашим определенным силам проводить там вот такие спецоперации.

Слышим неоднократно подтверждение и о том, что дроны запускаются с территории россии, и о том, что диверсии проводятся. Недавно так же и ГУР это подтвердил. В силу разной мотиваций люди там решают помочь. И без этого подобные операции в какой-то мере были бы невозможными» - делится эксперт.

Также он напомнил, следствием того, что наши ракеты могут долетать и доставать до Севастополя, есть ряд мероприятий, которые носят системный характер. И проводились они незадолго до этой серьезной атаки по судостроительному заводу.

Последние новости Украины:

Напомним, "Открывается очень хороший путь": враг отходит из важного населенного пункта, идет зачистка.

Как сообщала Politeka, Люди сидели без света, пока на них зарабатывали: вскрылись огромные масштабы хищений на закупке генераторов.

Также Politeka писала, что "Примерный воин и отец": Рамина Эсхакзай сообщила о гибели героя своего интервью.