Число погибших в Украине в результате жестокой войны увеличивается каждый день.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Донетчины, в течение суток оккупанты били по мирному населению Донецкой области более 20 раз.

Враг бил из авиации, РСЗО «Град», «Ураган», артиллерии. Под огнем оказались Авдеевка, Часов Яр, пгт Кураховка, Нью-Йорк, Северное, села Богоявленка, Галицыновка, Ласточкино.

В результате атак повреждено 18 гражданских объектов: 12 частных домов, хозяйственное сооружение, трактор, автомобиль, ЛЭП.

«Из артиллерии российские войска накрыли Заречное, убили двух человек – 33-летнего мужчину и его мать», - рассказали в полиции о трагических последствиях одной из атак.

Кроме того, россия сбросила на Торецк управляемую авиабомбу «ФАБ-250». Повреждения получили частный дом и автомобиль.

По Новоселовке Первой оккупанты били из «Градов», «Ураганов» и артиллерии. Повреждены не менее 5 частных домов, хозяйственное сооружение, трактор, линия электропередач.

К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

За прошедшие сутки военнослужащие России нанесли 140 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области.

В результате атак поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Жители мирных общин не пострадали.

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