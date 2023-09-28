Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал приказ путина Шойгу, который должен остановить контрнаступление ВСУ до конца октября. Об этом специалист поделился в комментарии Politeka Online.

"Думаю, что вполне реально, что такой приказ действительно был и такое требование будет продолжаться, потому что сейчас у путина огромная дилемма - что объявлять, мобилизацию или призыв. У них с первого октября должен должен начаться осенний призыв в ряды вооруженных сил российской федерации", - рассказал эксперт.

При этом специалист добавил, что на текущий момент в российских войсках катастрофа с восполнением потерь. Разрыв между потребностью фронта и подготовкой новых солдат с каждым днем становится все больше и больше. По данным украинской разведки, что на фронт призываются на текущий момент 20-25 тысяч человек.

Поэтому инициатива должна перейти в руки российских войск, по мнению путина, чтобы они смогли нас завалить огнем артиллерии и Украина меньше стреляла по российским оккупационным войскам. Для этого необходимо стабилизировать фронт, чтобы он не двигался. Тогда они смогут спокойно требовать мирных переговоров от Украины не прилагая усилий.

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