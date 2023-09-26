Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Сумщины, трагедия произошла в Липовой Долине Роменского района.
Предварительно установлено, что 39-летний водитель припарковал автомобиль марки "Камаз" на обочине дороги и пошел в магазин.
Во время отсутствия водителя грузовик покатился в направлении дворов поселка.
«В результате чего транспортное средство наехало на 82-летнюю местную жительницу одного из домохозяйств, сидевшую на скамейке у двора», - рассказали в полиции обстоятельства несчастья.
Пожилая женщина погибла, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в полиции рассказали о кровавом преступлении, которое произошло на Роменщине.
На днях в полицию поступило сообщение от медиков об обнаружении тела 43-летнего жителя одного из сел района с повреждениями головы.
Выяснилось, что к преступлению может быть причастна 25-летняя сожительница умершего.
Девушка рассказала, что ночью после совместного употребления алкоголя, между ними возник конфликт, во время которого она «применила к мужчине силу».
Потом они вместе ушли отдыхать и утром потерпевший уже не проснулся.
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