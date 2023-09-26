Смертельное ДТП, о котором рассказали в полиции, произошло в Донецкой области.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Донбасса, страшная авария произошла возле Родинского.

"На автодороге Доброполье-Покровск водитель автомобиля "ГАЗ" совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito, который от удара опрокинулся", - рассказали в полиции обстоятельства трагедии.

В полиции также рассказали, что ДТП произошло вчера, 25 сентября, около 16:25 на перекрестке с дорогой, ведущей к Родинскому. Предварительно установлено, что водитель фургона, поворачивая налево, врезался в микроавтобус, который начал выполнять обгонный маневр.

В результате ДТП из четырех человек, которые находились в Мерседесе, выжила одна пассажирка.

"От полученных травм 65-летний водитель мерседеса и две пассажирки в возрасте 37 и 39 лет скончались в больнице", - сообщили в полиции.

При этом водитель автомобиля "ГАЗ-330232" не пострадал.

Правоохранители обращаются к украинцам – «если вы были свидетелем указанного ДТП, просим обратиться в полицию».

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