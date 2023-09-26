Нещасний випадок стався у Сумській області через людську недбалість.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Сумщини, трагедія сталася у Липовій Долині Роменського району.

Попередньо встановлено, що 39-річний водій припаркував автомобіль марки "Камаз" на узбіччі дороги та пішов до магазину.

Під час відсутності водія вантажівка покотилася в напрямку дворів селища.

«У результаті чого транспортний засіб наїхав на 82-річну місцеву жительку одного із домогосподарств, яка сиділа на лавці біля двору», - розповіли в поліції обставини нещастя.

Літня жінка загинула, отримавши тілесні ушкодження несумісні з життям.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ” Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Раніше в поліції розповіли про кривавий злочин, який стався на Роменщині.

Днями до поліції надійшло повідомлення від медиків про виявлення тіла 43-річного мешканця одного із сіл району з ушкодженнями голови.

З’ясувалось, що до злочину може бути причетна 25-річна співмешканка померлого.

Дівчина розповіла, що вночі після спільного вживання алкоголю, між ними виник конфлікт під час якого вона «застосувала до чоловіка силу».

Потім вони разом пішли відпочивати та зранку потерпілий вже не прокинувся.

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