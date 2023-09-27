Майор ВСУ из третей штурмовой бригады Родион Кудряшев рассказал, какая ситуация на фронте. Об этом защитник поделился в эфире на канале "Сейчас".

"Противник на протяжении всего времени с того момента, когда ВСУ освободили населенные пункты, пытаются восстановить утраченное положение. То есть, подбрасывают большое колличество пехоты и использует тактику огневых атак пехоты, артиллерийских средств и боеприпасов", - рассказал защитник.

Таким образом оккупанты пытаются перехватить инициативу и даже попытаться подвинуть вооруженные силы Украины. На текущий момент оккупанты не могут воплотить свой план в жизнь, так как встречает жесткое сопротивление сил обороны Украины.

Поэтому ВСУ сохраняют свою инициативу, отбивают атаки россиян и дальше могут атаковать позиции оккупантов. Это также касается направления атак в сторону Бахмута.

Боец добавил, что таким образом ВСУ уже могут взять под огневой контроль логистику противника на данном направлении. При этом сказать, что полностью логистические возможности противника перекрыты - нелья, и есть еще куда работать дальше в этом направлении.

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