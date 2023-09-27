Военный эксперт Роман Свитан рассказал, собирается ли путин пойти в новое наступление, так как увеличил военный бюджет на следующий год рекордно. Об этом специалист рассказал в интервью "Фабрике новостей".

"У него сейчас удержать ту линию фронта, которая сейчас есть. То есть, удержать территории, в которые он успел заскочить. Вот они заскочили, зарылись, нельзя им было давать зарываться, потому что зарытая пехота даже без морали, но она может держать определенное время свои позиции", - рассказал эксперт.

Свитан добавил, что после того, как российская армия заскочила и зарылась в украинской территории - у них сменилась цель, удержать все это до конца 24-го года, когда произойдет инаугурация.

Поэтому сейчас под это дело активно выделяются средства, чтобы сделать заказы оборонной промышленности на производство оружия. Это все нужно, чтобы удержать от атаки украинские силы обороны, ведь тогда оккупанты могут посыпаться.

И если это произойдет на Запорожском или Херсонском направлениях, то россиянам придется отступать до Крыма. А там уже очень сложно будет оборонять полуостров для оккупантов, ведь украинские средства поражения дотянут до Крімского моста.

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