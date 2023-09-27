Беда с большим количеством жертв и раненых произошла в Ираке, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Сначала сообщалось, что в результате пожара, вспыхнувшего на празднике, погибли 120 человек и 200 пострадали.

Вскоре стало известно, что число погибших и раненых в результате пожара на свадьбе в Ираке превысило 450 человек.

Однако и эта страшная цифра продолжила расти. На данный момент сообщается, что более 500 человек получили ранения, а погибших больше ста.

По предварительным данным, пожар начался в свадебном зале - вероятно, там был использован фейерверк.

Само здание было из легко воспламеняющихся материалов.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что ужасающей силы пожар начался в тот момент, когда новобрачные танцевали.

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Также сообщалось о страшном пожаре в комплексе отдыха, в котором было много детей.

Напомним также, что полиция разыскивает свидетелей ужасного ДТП.