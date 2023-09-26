Смертельна ДТП, про яку розповіли в поліції, сталася в Донецькій області.

Як пише Politeka.net з посиланням на правоохоронців Донеччини, страшна аварія сталася поблизу Родинського.

«На автодорозі Добропілля-Покровськ водій автомобіля «ГАЗ» скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito, який від удару перекинувся», - розповіли в поліції обставини трагедії.

В поліції також розповіли, що ДТП сталася вчора, 25 вересня, близько 16:25 на перехресті з дорогою, що веде до Родинського. Попередньо встановлено, що водій фургона, повертаючи ліворуч, врізався в мікроавтобус, який почав виконувати маневр обгону.

Внаслідок ДТП з чотирьох людей, що булиу Мерседесі, вижила одна пасажирка.

«Від отриманих травм 65-річний водій мерседеса та дві пасажирки віком 37 і 39 років померли в лікарні», - повідомили в поліції.

При цьому водій автомобіля «ГАЗ-330232» не постраждав.

Правоохоронці звертаються до українців – «якщо, ви були свідком вказаної ДТП, просимо звернутися до поліції».

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