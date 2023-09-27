О его подробностях, как пишет Politeka.net, рассказали столичные правоохранители.

По словам полицейских, на днях поступило сообщение о том, что на улице Антоновича ранен 47-летний мужчина.

С места преступления медики госпитализировали в больницу мужчину с колото-резаной раной шеи и проникающим ранением гортани.

В ходе опроса свидетелей и проведения оперативных мероприятий полицейские выяснили, что 47-летний потерпевший работает строителем в частной компании. Перед нападением он вместе с коллегой находился в помещении, где во время беседы между ними возникла ссора.

«Во избежание конфликта мужчина вышел на улицу, однако его догнал коллега и куском разбитого стекла, который нашел на земле, нанес удар в область шеи», - рассказали в полиции обстоятельства преступления.

Нападавший был быстро найден и задержан. Им оказался 38-летний мужчина.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет тюремного заключения.

В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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