Біда з великою кількістю жертв та поранених сталася в Іраку, пише Politeka.net із посиланням на місцеві ЗМІ.
Спочатку повідомлялося, що внаслідок пожежі, яка спалахнула на святі, загинули 120 людей і 200 постраждали.
Незабаром стало відомо, що кількість загиблих та поранених внаслідок пожежі на весіллі в Іраку перевищила 450 людей.
Однак ця страшна цифра продовжила зростати. Наразі повідомляється, що понад 500 людей отримали поранення, а загиблих понад сто.
За попередніми даними, пожежа почалася у весільному залі - ймовірно, там було використано феєрверк.
Сама будівля була з легкозаймистих матеріалів.
На опублікованих у Мережі кадрах видно, що жахливої сили пожежа почалася в той момент, коли наречені танцювали.
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Також повідомлялося про страшну пожежу у відпочинковому комплексі, в якому було багато дітей.
Нагадаємо також, що поліція розшукує свідків жахливої ДТП.