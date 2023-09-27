Біда з великою кількістю жертв та поранених сталася в Іраку, пише Politeka.net із посиланням на місцеві ЗМІ.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок пожежі, яка спалахнула на святі, загинули 120 людей і 200 постраждали.

Незабаром стало відомо, що кількість загиблих та поранених внаслідок пожежі на весіллі в Іраку перевищила 450 людей.

Однак ця страшна цифра продовжила зростати. Наразі повідомляється, що понад 500 людей отримали поранення, а загиблих понад сто.

За попередніми даними, пожежа почалася у весільному залі - ймовірно, там було використано феєрверк.

Сама будівля була з легкозаймистих матеріалів.

На опублікованих у Мережі кадрах видно, що жахливої ​​сили пожежа почалася в той момент, коли наречені танцювали.

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Також повідомлялося про страшну пожежу у відпочинковому комплексі, в якому було багато дітей.

Нагадаємо також, що поліція розшукує свідків жахливої ​​ДТП.