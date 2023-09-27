На записи, опубликованной в Сети, зафиксирована якобы посадка самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гао в Мали 23 сентября 2023 года.
После посадки Ил-76 на высокой скорости вылетел за пределы полосы, развалился и вспыхнул.
Жертвами крушения стали 140 человек, большинство – наемники ЧВК «Вагнер», а также военнослужащие Мали и экипаж из семи человек.
Ранее представитель оперативной группы Вооруженных сил Германии, представленной в Мали в рамках миссии ООН МИНУСМА подтвердил, что в Мали разбился самолет Ил-76, в результате чего, вероятно, погибли малийские военные и наемники «Вагнер».
В то же время по данным представителя аэропорта, самолет был "перегружен". Информации о причинах катастрофы на данный момент нет.
Отметим, что аэропортом Гао пользуются как малийские солдаты и военнослужащие миссии ООН по стабилизации в Мали, так и наемники ЧВК "Вагнер".
«… Многие из них по зову Пригожина в конце июня покинули Украину, вернувшись в Африку, но для кармы и возмездия границ не существует»,
«За Луганск. Карма»,
«Не хватило полосы?»,
«Посадка с перелетом. Бумеранг догнал»,
«Концерты Кобзона в Мали. Не переключайтесь»,
«Карма ни причем. Сейчас вагнеровцев зачищают по всем фронтам»,
"К Пригожину отправились", - комментируют кадры пользователи Сети.
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