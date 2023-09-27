В Сети появились кадры крушения самолета, на борту которого якобы находились наемники ЧВК «Вагнер».

На записи, опубликованной в Сети, зафиксирована якобы посадка самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гао в Мали 23 сентября 2023 года.

После посадки Ил-76 на высокой скорости вылетел за пределы полосы, развалился и вспыхнул.

Жертвами крушения стали 140 человек, большинство – наемники ЧВК «Вагнер», а также военнослужащие Мали и экипаж из семи человек.

Ранее представитель оперативной группы Вооруженных сил Германии, представленной в Мали в рамках миссии ООН МИНУСМА подтвердил, что в Мали разбился самолет Ил-76, в результате чего, вероятно, погибли малийские военные и наемники «Вагнер».

В то же время по данным представителя аэропорта, самолет был "перегружен". Информации о причинах катастрофы на данный момент нет.

Отметим, что аэропортом Гао пользуются как малийские солдаты и военнослужащие миссии ООН по стабилизации в Мали, так и наемники ЧВК "Вагнер".

«… Многие из них по зову Пригожина в конце июня покинули Украину, вернувшись в Африку, но для кармы и возмездия границ не существует»,

«За Луганск. Карма»,

«Не хватило полосы?»,

«Посадка с перелетом. Бумеранг догнал»,

«Концерты Кобзона в Мали. Не переключайтесь»,

«Карма ни причем. Сейчас вагнеровцев зачищают по всем фронтам»,

"К Пригожину отправились", - комментируют кадры пользователи Сети.

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