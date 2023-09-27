Эксперт доступно объяснил, с какой проблемой Украина столкнется после освобождения территорий, которые годами были оккупированы российскими захватчиками.

Комментируя кадры, на которых запечатлен массовый выезд армян из Карабаха, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко дал короткую историческую справку конфликта и отметил, что при этом армян из Карабаха никто не выгоняет.

«... Но есть страх. Страх перед тем, что каждый, кто имеет за собой шлейф из преступлений, будет найден и наказан. А таковых, проживающих в Карабахе армян, много. И их личный страх, распространился даже на тех, кто первую войну даже не видел, не совершил ни единого преступления и родился на оккупированной территории уже после трагических событий 1990-х», - пояснил Коваленко в своем телеграм-канале происходящее.

Проблема, с которой придется в будущем столкнуться Украине, как прогнозирует Коваленко, будет еще хуже.

«Столкнёмся, когда будем освобождать Крым, Донецк, Луганск... Ведь с оккупированных территорий Украины, точно так же как с Карабаха, будут бежать не просто тысячи, десятки тысяч, а сотни тысяч понаехавших русачков и пособников оккупантов. С Крыма так вообще, они будут не выезжать, а выплывать, как крысы, бегущие с тонущего "непотопляемого" авианосца.

И нас точно так же будут клевать за то, что наша освободительная война создает некую гуманитарную катастрофу!», - прогнозирует события в будущем Коваленко.

Более того, подчеркивает эксперт, в освобожденном Крыму, Донецке, Луганске останутся тысячи "упертых сепаратистов и оккупантов". И они никуда не уедут, даже осознавая количество своих преступлений и тот факт, что за ними все равно придут.

«И придут. И вот тогда начнутся особо громкие вопли о том, что нарушаются права человека, преследуют местных, чистки, геноцид…», - предполагает развитие событий Коваленко.

Также эксперт напомнил, что в Крыму, Донецке и Луганске множество квартир и домов, в которых теперь живут «понаехавшие». И оформлена эта недвижимость по фиктивным «законам».

При этом у каждой из этих квартир и домов есть свои хозяева, либо законные наследники, которые мечтают вернуться домой.

«И выселение незаконных жильцов должно проходить либо жестко и без компромиссов, либо никак. И вот тут опять начнется знакомая песня», - прогнозирует Коваленко.

В противном случае каждый пророссийский элемент, оставшийся на территории Украины, будет нести потенциальную угрозу.

Кроме того, каждый такой пророссийски настроенный человек, оставшийся на территории Украины, это преумножение потенциальных угроз. Это, подчеркивает аналитик, бомба замедленного действия.

Анализируя события в Карабахе, Коваленко отметил, что те, кто сейчас бегут – «их там не должно было быть».

«Но раз уж оказались, их никто не выгонял насильно. Но их выбор - бегство. У нас все будет жестче», - заверил военный эксперт.

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