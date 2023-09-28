Российские изверги атакуют мирные населенные пункты Украины и днем, и ночью.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА, в Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний херсонец.

Еще одному мужчине, 27 лет, медицинская помощь была оказана на месте.

«Также враг сбросил семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района», – сообщили в ОГА о новых страшных атаках.

Добавим, что минувшей ночью воздушная тревога звучала во многих районах Украины. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных беспилотников и применении баллистического вооружения.

О сильных взрывах сообщали жители Николаева, Черкасчины, Запорожской области.

Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец подтвердил взрывы, отметив, что работает ПВО.

В Николаеве после взрывов напомнили жителям: «Ничего не снимаем. Не пишем места. Вся информация – из официальных источников».

Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким предполагал, что этой ночью «возможно, будет рекорд по сбитым шахидам».

Под прицелом врага в очередной раз оказались и Одесская область.

Сейчас в воздушных силах сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

«В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!», – призвали в Воздушных силах ВС Украины.

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Дан неутешительный прогноз, что будет после освобождения Крыма и Донбасса.

Также сообщалось, что фото после новой авиабомбардировки напоминают кадры из фильма ужасов.

Напомним также, что "Шахеды" стали еще более смертоносными.