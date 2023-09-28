Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, российские захватчики атаковали 44 ударными БпЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – ТОТ Крым).
Украинским защитникам удалось уничтожить 34 «шахеда»!
«К отражению атаки привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы», - рассказали в Воздушных Силах.
Кроме того, за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зал, Суперкам).
Добавим, что также в эту ночь враг направил на Никопольщину Днепропетровской области почти два десятка снарядов. Накрыл артиллерийским огнем Мировское общество.
«Люди невредимы. Какой ущерб местным нанесли атаки – еще уточняют спасатели», - сообщили в Днепропетровской ОГА.
Напомним, что ночью во многих районах Украины звучала воздушная тревога.
Украинцев предупреждали об угрозе ударных беспилотников и баллистического вооружения.
Утром в воздушных силах предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
«В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!», - говорится в срочном обращении к украинцам.
В свою очередь спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона новостей сообщила, что оперативная ситуация на юге достаточно напряженная, потому что россияне не прекращают атак, давления и поиска новых тактик действий, в частности, и с использованием массированных атак, как этой ночью.
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Дан неутешительный прогноз, что будет после освобождения Крыма и Донбасса.
Также сообщалось, что фото после новой авиабомбардировки напоминают кадры из фильма ужасов.