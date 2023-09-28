Російські нелюди атакують мирні населені пункти України і вдень, і вночі.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Херсонську ОДА, у Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець.

Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці.

«Також ворог скинув сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району», - повідомили в ОДА про нові страшні атаки.

Додамо, що минулої ночі повітряна тривога лунала у багатьох районах України. Повітряні сили попереджали про загрозу ударних безпілотників і застосування балістичного озброєння.

Про сильні вибухи повідомляли мешканці Миколаєва, Черкащини, Запорізької області.

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив вибухи, зазначивши, що працює ППО.

У Миколаєві після вибухів нагадали мешканцям: «Нічого не знімаємо. Не пишемо місця. Вся інформація - з офіційних джерел».

Керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім припускав, що цієї ночі «можливо буде рекорд по збитим шахідам».

Під прицілом ворога вкотре опинилися і Одеська область.

Наразі у повітряних силах повідомили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

«У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!», - закликали в Повітряних силах ЗС України.

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Також повідомлялось, що фото після нового авіабомбардування нагадують кадри з фільму жахів.

Нагадаємо також, що "Шахеди" стали ще більш смертоноснішими.