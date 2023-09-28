Мирные населенные пункты Украины дрогнули от новых атак и обстрелов.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, под вражескими обстрелами снова находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Так, в результате артиллерийских обстрелов города Волчанск повреждены здания гражданского предприятия.

По селу Чернещина враг нанес удар управляемой авиабомбой - зафиксировано попадание в открытый участок местности.

По селу Кругляковка Купянского района враг ударил ракетой "Гром Э-1".

В результате этой атаки поврежден инфраструктурный объект.

Также сообщается, что в селе Малая Шапковка Купянского района после новых обстрелов поврежден газопровод, хозяйственное сооружение, произошел пожар на открытой территории.

К счастью, среди гражданского населения пострадавших нет.

Гром Э-1" – российская новейшая технология, созданная на базе ракеты Х-38 (принятая на вооружение в 2013 году). Фактически это попытка россиян превратить свои бомбы ФАБы в "высокое оружие".

Боеприпас имеет две особенности – реактивный двигатель и крылья, раскрывающиеся в полете. Максимальная дальность поражения может составить 120 км.

В сентябре "Гром Э-1" убил восемь человек на Харьковщине. Тогда под жестокую атаку попали волонтеры, которые эвакуировали людей из Купянска.

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